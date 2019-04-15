Son dakika haberi! ABD'den bulunan Savunma Bakanı Hulusi Akar F-35 savaş uçakları konusunda yeni bir açıklama yaptı.
Savunma Bakanı Akar, "ABD'nin F-35 konusunda yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz. S-400 ile F-35 projesinin ilişkilendirilmesini talihsizlik olarak değerlendiriyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan S-400 krizine ilişkin, "Tehditler, ultimatomlar ve süre vermeler yapıcı değil, ayrıca müttefiklik ruhuna da aykırı" ifadelerini kullandı.
Akar, Suriye'deki muhtemel güvenli bölgenin Türkiye'nin güvenlik endişelerine cevap vermesi gerektiğini, ABD ile bunun üzerine çalıştıklarını söyledi.
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