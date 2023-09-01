SON DAKİKA: Siirt’te 3.9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada, saat 07.35’te merkez üssü Siirt olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.