SON DAKİKA: Siirt’te 3.9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada, saat 07.35’te merkez üssü Siirt olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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