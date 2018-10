Silivri'de doğalgaz hattında meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın söndürüldü.



Gazitepe Mahallesi'ndeki tarlaların bulunduğu bölgeden geçen doğalgaz ana iletim hattında, yol yapım çalışması sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası hatta yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, Avcılar, Mimarsinan, Çatalca ve Silivri itfaiye gruplarından 12 araç ile 45 personel sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, hattaki gazın kesilmesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.



"HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK"



Konuya ilişkin açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, olayın Silivri'nin Akören ve Kadıköy mahalleri arasında yerleşim alanlarına 7 kilometre uzaklıkta meydana geldiğini belirtti.



Işıklar, "Kuzey Marmara Otoyolu inşaatındaki iletim boru hatlarında yol yapım sırasında 32 inçlik bir boruya kepçenin dokunması üzerine patlamayla beraber yangın çıktı. Bu sırada tarlalardaki anızlar tutuştu, herhangi bir can kaybı yok. Kazıyı yapan kepçe operatörünün ellerinde küçük bir yanık oluştu. Hastaneye gönderilen operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. diye konuştu.



Olayda can ve mal kaybının söz konusu olmadığını vurgulayan Işıklar, "İletim hattı yanında gaz kesildi, soğutma ve söndürme çalışmaları tamamlanmak üzere. Bir tehlike söz konusu değil" dedi.



"HAT, İGDAŞ DOĞALGAZ ŞEBEKESİNİN DIŞINDA KALMAKTADIR"



İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş'den (İGDAŞ) yapılan açıklamada ise patlamanın doğalgaz ana iletim hattında meydana geldiği belirtilerek, "Yetkililer tarafından olayın kontrol altına alındığı ifade edilmiştir. Söz konusu hat İGDAŞ doğalgaz şebekesinin dışında kalmaktadır. İstanbul doğalgaz şebekesini ve gaz arzını olumsuz yönde etkileyecek bir durum söz konusu değildir" denildi.