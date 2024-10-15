SON DAKİKA: Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Sivas'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.17'de Sivas'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Sarsıntı, 11.08 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Şimşek, paylaşımında, "Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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