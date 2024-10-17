SON DAKİKA: Sivas'ta art arda depremler | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Sivas'ta saat 11.29'a meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından yine saat 11.39'da 4,1 büyüklüğünde ikinci deprem gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını belirtti. Yerlikaya, ilk belirlemelere göre herhangi olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

SON DAKİKA: Sivas'ta art arda depremler | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Malatya'da dün gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'da Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Sarsıntı 10.57 kilometre derinlikte oluştu.

İKİNCİ

Saat 11.39'da ise 4,1 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

10 dakika arayla gerçekleşen depremler için AFAD ve ilgili ekiplerin saha çalışmalarına başladığını dile getirdi.

Yerlikaya, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını da duyurdu.

EĞİTİME ARA

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il genelinde bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

SON DAKİKA: Sivas'ta art arda depremler | Son depremler - 1 MTA DİRİ FAY HARİTASI

ANINDA NE YAPMALI?

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