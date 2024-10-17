AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Malatya'da dün gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de Sivas sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'da Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Sarsıntı 10.57 kilometre derinlikte oluştu.

İKİNCİ DEPREM

Saat 11.39'da ise 4,1 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.



10 dakika arayla gerçekleşen depremler için AFAD ve ilgili ekiplerin saha çalışmalarına başladığını dile getirdi.



Yerlikaya, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını da duyurdu.

EĞİTİME ARA

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il genelinde bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.