SON DAKİKA: Tatvan'da 4,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde 14.50'de 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

SON DAKİKA: Tatvan'da 4,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin saat 14.50'de olduğu belirtirken sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, depremde herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

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