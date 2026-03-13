Son dakika.Tokat gece yarısı 5.5 büyüklüğünde depremle sallandı. Can kaybı yaşanmadı, okullar tatil
13.03.2026 03:45
Son Güncelleme: 13.03.2026 07:50
Deprem, Niksar'ın kuzeyinde, Kuzey Anadolu Fayı'na yakın bir bölgede meydana geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tokat genelinde eğitime bir gün ara verildi. İlk açıklamalar can kaybı olmadığını gösteriyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 13 Mart saat 03.35'te Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin derinliği 6.37 kilometre olarak kaydedildi.
Amasya, Samsun, Sivas ve Ordu'dan da hissedilen depremin merkez üssünün Niksar ile Erbaa arasındaki Pınarbeyli köyü olduğu açıklandı.
AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOK
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığı ve saha çalışmalarının devam ettiği belirtildi. AFAD'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama şöyle: "Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35’te meydana gelen ve Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
TOKAT BELEDİYE BAŞKANI YAZICIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
NTV Canlı yayınına katılan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da şu ana kadar kent merkeziyle ilgili kendisine iletilen olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu. Korku yaşayan vatandaşların evlerinden çıktığını belirten Yazıcıoğlu ekiplerin çalışmalara başladığını ifade etti.
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: OLUMSUZ BİR DURUM İHBARI YAPILMADI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum ihbarı yapılmadığını duyurdu. Çiftçi "Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35’te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin bir ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı. Tokat Valiliği'nden de benzer bir açıklama yapıldı.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Deprem, Tokat'ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevre illerde de hissedildi.
Tokat Valisi Abdullah Köklü, deprem nedeniyle kendilerine herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini belirterek, ekiplerin saha tarama çalışmasına başladığını bildirdi.
Samsun Valisi Orhan Tavlı da deprem nedeniyle kendilerine şu ana kadar olumsuz bir durum iletilmediğini ifade etti.
Amasya Valisi Önder Bakan ise depremin ardından kendilerine yansıyan bir olumsuzluk olmadığını kaydetti.
Depremin ardınadn geceyi sokakta geçiren Tokatlılar, ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
TOKAT GENELİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Tokat Valiliği, deprem nedeniyle il genelinde okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kamuoyu Bilgilendirme
Merkez üssü Niksar ilçemiz olan ve 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 14 Mart 2026 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.
İlgili kurumlarımız tarafından sahada gerekli inceleme ve kontroller titizlikle sürdürülmektedir.
Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
OKAN TÜYSÜZ: ARTÇILARA DİKKAT
Niksar depremini uzmanlar NTV canlı yayınında değerlendirdi.
Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, 5.5 büyüklüğünde bir depremin kötü durumdaki yapılarda hasar yaratabileceğine dikkat çekerek vatandaşlara hasar alan yapılara girmeme çağrısı yaptı. Depremin olduğu bölge Niksar'ın kuzey batısında, Niksar-Erbaa arasında, Kuzey Anadolu Fayının kuzey doğusunda olduğuna dikkat çeken Tüysüz şu değerlendirmeleri yaptı: "Bölgede 1942'de Niksar-Erbaa depremi var. 7.00'nin üzerinde bir deprem. Dolayısıyla geçmişte bu büyüklükte bir deprem olduğu için ana fay kolu üzerinde büyük bir deprem beklentisinin olmadığı bir bölge. Ancak Kuzey Anadolu Fayı'nın kollara ayrıldığı bir bölge. Dolayısıyla ana fayın kollarından birinin ürettiği bir deprem olarak değerlendirilebilir."
5.5'in ardından artçı depremlerin gelebileceği uyarısını yapan Prof. Tüysüz şöyle devam etti: "5'e kadar varan depremler olası. o nedenle hasar görmüş yapıların yetkililer tarafından incelenmesi ve bunun ardından vatandaşların bu yapılara girmesi gerekiyor."
PROF. DR. ERSOY: NİKSAR BİR KAVŞAK KONUMUNDA
Bölgede yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi, Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise "5.5 büyüklüğündeki deprem orta büyüklükte bir depremdir. Dolayısıyla bölgede bayağı hissedilmiştir. Üstelik bazı kırsal kesimlerde kötü yapı stoklarında küçük hasarlar da meydana gelebilir. Ancak ilk duyumlara göre herhangi bir can kaybı yok. Bu en sevindirici kısmı." dedi.
Depremin Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana geldiğine dikkat çeken Ersoy şöyle devam etti: "Fakat Niksar bir kavşak noktası. kuzey Anadolu Fayı'nın dağıldığı kavşak noktası üzerinde. Türkiye'nin en büyük depremlerinin olduğu Kuzey Anadolu Fayı'nın dallarının en kuzey kısmında. Bölgede 1942'de 7 büyüklüğünde Tokat-Niksar-Erbaa depremi var. Önemli yıkım yapmış, can kayıplarına neden olmuş bir deprem. Dolayısıyla teknik olarak burada 5.5'in ardından 7'yi bulacak deprem beklemeyiz normal şartlar altında. Ancak 5.5'ten sonra birkaç gün sürebilecek artçı depremler olacaktır. bur de bölgede Niksar Ovası, Erbaa Ovası gibi düz alanlar var. Düz alanlar genellikle alüvyon, gevşek toprak bölgelerdir. Deprem dalgaları bu yumuşak toprak içinden hızlı geçemez. Buralardaki yapılar depremi daha çok hissederler, etkilenirler."