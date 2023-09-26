SON DAKİKA: Tokat'ta gece saatlerinde arka arkaya 2 deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Tokat'tın Niksar ilçesinde gece saatlerinde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Tokat'ta gece saatlerinde arka arkaya 2 deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde gece 04.38 sularında ilk olarak 3,7 büyüklüğünde, ardından 1,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

İlk deprem yerin 11 kilometre, ikinci deprem ise 10 km derinliğinde kaydedildi. İlçe merkezinden uzak bölümde gerçekleşen depremlerde can kaybı yaşanmadı.

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