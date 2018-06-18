Son dakika haberi! ABD ile Türkiye arasında üzerinde mutabakat sağlanan Menbiç haritası çerçevesinde Türk askerlerinin Menbiç'in dış mahallelerine girdiği belirtildi.
Yerel kaynaklar, Türk askerinin Menbiç'in dış mahallerine ulaştığını belirtiyor.
Türk askerlerinin, Menbiç'in dış mahallelerinde devriyeye başladığı ifade ediliyor.
Türk askerlerinin Menbiç'in dış mahallerine girdiğini gösteren ilk görüntüler de geldi.
AKAR MENBİÇ İÇİN TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMIŞTI
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da, NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Scarparrotti ile Menbiç yol haritasına ilişkin telefon görüşmesi yapmıştı.
MENBİÇ YOL HARİTASINDA UZLAŞMA SAĞLANMIŞTI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 4 Haziran'daki Washington ziyareti sırasında YPG'lilerin Suriye Menbiç'ten çekilmesini öngören Menbiç yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmıştı.
Geçtiğimiz hafta TSK'dan yapılan açıklamada da Türkiye ve ABD'den askeri yetkililerin 12-13 Haziran tarihlerinde Almanya'da toplanarak Menbiç yol haritası ve uygulama planı konusunda mutabakat sağladıkları belirtilmişti.
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