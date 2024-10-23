Son dakika: TUSAŞ tesislerinde patlama ve silah sesleri

Ankara'da bulunan TUSAŞ tesislerinde patlama ve silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi.

Son dakika: TUSAŞ tesislerinde patlama ve silah sesleri

Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi.

16.00
Tesiste silah ve patlama sesleri duyulduğu doğrulandı.
15.55
TUSAŞ'ta çalıştığını belirten bazı kişiler, ana giriş kapısına saldırı yapıldığını iddia etti.
15.50 

Sosyal medyada TUSAŞ tesislerine saldırı yapıldığı haberleri yer aldı.

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