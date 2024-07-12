SON DAKİKA: Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssü Tuşba ilçesindeki Van Gölü olarak saptadığı deprem, saat 23:19'da meydana geldi.

7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Depremi hissedenler kısa süre panik yaşadı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "23.19'da ilimiz Tuşba ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır.



Ekiplerimiz sahada taramalarını sürdürüyor." denildi.