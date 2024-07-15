Son depremler 15 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. AFAD verilerinde depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgiler yer alıyor.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.33'de Kahramanmaraş Göksun'da 2.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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