Son depremler 25 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar ardından AFAD, depremin merkez üssü ve şiddetini paylaşıyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler verileri...

Son depremler 25 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

kuşağında yer alan 'de hem artçı hem de bağımsız sarsıntılara bir yenisi ekleniyor.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () listesini anlık olarak güncelliyor. AFAD verilerinde depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgiler yer alıyor.

ANKARA'DA DEPREM

AFAD son depremler verilerine göre, Ankara Kızılcahamam merkezli bir deprem meydana geldi. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde saat 09.49 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

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