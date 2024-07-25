Son depremler 25 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de hem artçı hem de bağımsız sarsıntılara bir yenisi ekleniyor.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. AFAD verilerinde depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgiler yer alıyor.

ANKARA'DA DEPREM

AFAD son depremler verilerine göre, Ankara Kızılcahamam merkezli bir deprem meydana geldi. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde saat 09.49 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.