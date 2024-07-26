Son depremler 26 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar ardından AFAD, depremin merkez üssü ve şiddetini paylaşıyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler verileri...

Son depremler 26 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

kuşağında yer alan 'de hem artçı hem de bağımsız sarsıntılara bir yenisi ekleniyor.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) listesini anlık olarak güncelliyor. AFAD verilerinde depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgiler yer alıyor.

BİNGÖL'DE DEPREM

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karlıova olan sarsıntı 11,88 kilometre derinlikte gerçekleşti.

26 TEMMUZ SON DAKİKA DEPRMELER LİSTESİ

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