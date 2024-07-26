Son depremler 26 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de hem artçı hem de bağımsız sarsıntılara bir yenisi ekleniyor.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. AFAD verilerinde depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgiler yer alıyor.



BİNGÖL'DE DEPREM



Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karlıova olan sarsıntı 11,88 kilometre derinlikte gerçekleşti.



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