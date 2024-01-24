Son depremler: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 24 Ocak tarihli son depremler verilerini inceliyor.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 11.48'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Büyükyapalak mevkiindeki depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.