Son depremler: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 24 Ocak tarihli depremleri anlık olarak paylaşıyor. Peki, bugün hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

Son depremler: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 24 Ocak tarihli verilerini inceliyor.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 11.48'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Büyükyapalak mevkiindeki depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...