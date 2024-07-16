Son depremler: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 16 Temmuz tarihli son depremler

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. AFAD verilerinde depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgiler yer alıyor.

TEKİRDAĞ DEPREMİ



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.54'de Tekirdağ Yeniköy'de 2.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.