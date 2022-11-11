 Son depremler listesine yenileri ekleniyor: Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? - Son Dakika Türkiye Haberleri | NTV Haber

Son depremler listesine yenileri ekleniyor: Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Türkiye'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Merkez üssü başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntılara dair bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, AFAD verilerini inceliyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetide deprem oldu?

Son depremler listesine yenileri ekleniyor: Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, depremin merkez üssü ve şiddet bilgisini araştırıyor. gün içinde meydana gelen depremlere ilişkin verileri anlık olarak paylaşıyor.

11 KASIM TARİHLİ

AFAD verilerine göre bugün Muğla, Manisa, Çanakkale, Denizli ve Bolu'da artçı sarsıntılar meydana geldi. Günün en hissedilir deprem haberi  Elazığ'dan geldi. Merkez üssü Sivrice olarak bildirilen depremin şiddeti 2.7 olarak belirlendi. 


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