Son depremler listesine yenileri ekleniyor: Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, depremin merkez üssü ve şiddet bilgisini araştırıyor. AFAD gün içinde meydana gelen depremlere ilişkin verileri anlık olarak paylaşıyor.

11 KASIM TARİHLİ SON DEPREMLER

AFAD verilerine göre bugün Muğla, Manisa, Çanakkale, Denizli ve Bolu'da artçı sarsıntılar meydana geldi. Günün en hissedilir deprem haberi Elazığ'dan geldi. Merkez üssü Sivrice olarak bildirilen depremin şiddeti 2.7 olarak belirlendi.



