SON DEPREMLER: Manisa'da deprem (İzmir'de de hissedildi)

Son dakika deprem!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 5,1 olarak duyurdu.



Depremin ana merkezine en yakın köylerin Kafakurt, Alifakı ve Bostancı oldukları açıklandı.

İSTANBUL'DA DEPREM TOPLANMA ALANLARI

ELAZIĞ'DAKİ DEPREMDE 41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 948 artçı sarsıntı kaydedildi.

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SON DAKİKA DEPREMLER

AZİZE 17 SAAT SONRA BÖYLE KURTARDI

KANDİLLİ DEPREM SON DAKİKA

VİDEO: ELAZIĞ'DAKİ DEPREM ANI KAMERADA