Son depremler: Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor.

Son depremler: Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 30 Eylül tarihli depremler...

30 EYLÜL TARİHLİ DEPREMLER

BODRUM DEPREMİNİN AYRINTILARI

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 12.38'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Yerin 6.28 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, kentin kıyı kesimlerinde hissedildi.

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