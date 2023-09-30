Son depremler: Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Türkiye'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 30 Eylül tarihli depremler...
30 EYLÜL TARİHLİ DEPREMLER
BODRUM DEPREMİNİN AYRINTILARI
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 12.38'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Yerin 6.28 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, kentin kıyı kesimlerinde hissedildi.
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