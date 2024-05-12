Son depremler verileri: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. Peki, bugün hangi şehirlerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

Son depremler verileri: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

, 'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin birçok farklı bölgesinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde gün içerisinde titreşimler ve sarsıntılar hissedebiliyor. Akıllarına ilk olarak "deprem" ihtimali gelen vatandaşlar, 12 Mayıs tarihli verilerini inceliyor. İşte meydana gelen son depremlerin listesi...

AKDENİZ DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 12.55'de meydana gelen depremin, 15.0 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Hasta yakınından hemşireye saldırı

Hasta yakınından hemşireye saldırı

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Restoran sahibi sevgilisini öldüren yabancı uyruklu kadına hapis cezası

Restoran sahibi sevgilisini öldüren yabancı uyruklu kadına hapis cezası

İstanbul'da taksici, meslektaşını öldürdü

İstanbul'da taksici, meslektaşını öldürdü

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...