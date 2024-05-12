Son depremler verileri: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin birçok farklı bölgesinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde gün içerisinde titreşimler ve sarsıntılar hissedebiliyor. Akıllarına ilk olarak "deprem" ihtimali gelen vatandaşlar, 12 Mayıs tarihli son depremler verilerini inceliyor. İşte meydana gelen son depremlerin listesi...

AKDENİZ DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 12.55'de meydana gelen depremin, 15.0 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.