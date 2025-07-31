Son görüntüsü ortaya çıktı! "Mevlide gidiyorum" dedi, 56 gündür haber yok

Belbaşı Yaylası'ndaki evinden 6 Haziran'da öğle saatlerinde Belbaşı Şahinler Mahallesi'ndeki mevlide gitmek için yaya olarak ayrılan Hüseyin Karadeniz, akşam dönmeyince yakınları bölgede arama yaptı.

Antalya 'da 56 gün önce ortadan kaybolan Hüseyin Karadeniz her yerde aranıyor.

MEVLİDE KATILMIŞ

Karadeniz'in mevlit programına katılmadığı da belirlendi.

Kayıp ihbarının ardından çok sayıda ekibin katılımıyla arama çalışmaları yapıldı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH Arama Kurtarma, AKUT ekipleri ve komando timlerinin sürdürdüğü çalışmalarda bugüne kadar herhangi bir sonuç elde edilemedi.

Ailesinin, 56 gündür izine rastlanmayan Hüseyin Karadeniz'in bulunması için umutlu bekleyişi sürüyor.