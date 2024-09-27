Son Halife Abdülmecid Efendi’nin soyundan geliyordu: Mahsun Prenses Fazile (Sabiha Fazile İbrahim) hayatını kaybetti

Prenses Fazile, tam ismi ile Prenses Sabiha Fazile İbrahim, bugün İstanbul’da vefat etti. Prenses Fazile, 1957 sonbaharında henüz 16 yaşında iken Irak’ın 22 yaşındaki kralı İkinci Faysal ile 1957 Eylül’ünde nişanlanmış, aylarca yerli ve yabancı basının manşetlerinde yeralmıştı.

PRENSES FAZİLE KİMDİR?



8 Ağustos 1941 tarihinde sürgündeki Osmanlı Hanedanı üyelerinden Hanzade Sultan ile Mısır Prensi Mehmet Ali İbrahim'in kızı olarak dünyaya gelen Prenses Fazıla İngiltere'de Berkshire bölgesinin Ascot kentindeki Heathfield kolejinde öğrenim gördü. 1957 yılında tanıştığı Irak Kralı II. Faysal ile nişanlandı. Evlenmelerine 2 hafta kala 14 Temmuz 1958 tarihinde düzenlenen darbeyle Irak Kralı devrildi ve katledildi. Bunun üzerine zor günler geçiren Prenses Fazıla, 10 Aralık 1965 tarihinde Paris'te tanıştığı eski başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü'nün oğlu Hayri Ürgüplü (31 Mayıs 1936-) ile evlendi. 15 yıl süren evliliği 24 Eylül 1980 tarihinde noktalanan Prenses Fazıla'nın bu evlilikten Ali Suat (28 Eylül 1967-) ve Selim (31 Ekim 1968-) adlarında iki oğlu oldu.



18 Haziran 1983 tarihinde Jean-Alphonse Bernard ile evlenen Prenses Fazıla Bernard yaşamını Fransa'da sürdürmekteydi.