Son hasta taburcu oldu, kentte corona virüs vakası kalmadı

Tunceli'de son Covid-19 hastası tedavisinin ardından taburcu oldu. Böylece toplam 8 vakanın görüldüğü kentte corona virüs vakası kalmadı.

DHA 24.04.2020 - 16:29

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Tunceli'de tedavi gören son hastanın da taburcu olmasıyla kentte, corona virüs vakası kalmadı.

Kentte tespit edilen 8 Covid-19 hastasından 7'si geçen günlerde tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Tedavisi süren son corona virüs hastası E.D. (27) de bugün sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Böylelikle kentte corona virüs vakası kalmadı.

Tunceli Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Tunceli’de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan 1 hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip, taburcu olan hasta sayımız 8 şükür. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" dedi.

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