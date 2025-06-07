Son iki günde radar cezası uygulanan araçların sayısı belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin başladığı arefe gününden bu yana hız ve radar işlemi yapılan araçlara ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, arefe gününde 23 bin 275 araca hız ve radar işlemi yapıldığını bildirdi.

Bugün Kurban Bayramı'nın birinci gününe ilişkin verileri de paylaşan Bakan Yerlikaya, 12 bin 407 araca hız ve radar işlemi yapıldığını bildirdi.

35 BİN 682 ARACA RADAR CEZASI

Böylece arefe ve bayramın birinci günü toplamda 35 bin 682 araca hız ve radar işlemi yapıldı.

