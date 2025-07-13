Son iki kurşunu can çekişmesin diye sıkmış: Erzurum'daki kardeş cinayetinde kan donduran ifade

Doğuhan Yavuz'u tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan Batuhan Yavuz hakkında Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Tutuklu sanık Batuhan Yavuz'un iddianamede yer alan ifadesinde, kardeşiyle aralarında alacak verecek meselesi olduğunu, olay anında herhangi bir tartışma yaşanmadığını, kardeşine niçin ateş ettiğini de hatırlamadığını iddia etti.

"CAN ÇEKİŞMESİN DİYE ATEŞ ETTİM"

Yavuz, ifadesinde arkası dönük haldeyken sırtına bir el ateş ettiğini, sonrasında yere düşen kardeşi can çekişmesin diye bir metreden yakın bir mesafeden bir el sırtına bir el de başına ateş ettiğini söyledi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Olayla ilgili tüm delilleri değerlendiren Cumhuriyet savcısı, eylemin Batuhan Yavuz tarafından yapıldığının sabit olduğunu, Yavuz'un alınan ifadesinde de eylemi gerçekleştirdiğini ikrar ettiğini, ilk atıştan sonra Doğuhan'ın yanına gelerek yakın mesafeden 2 el daha ateş ettiği ve bu şekilde kardeşini kasten öldürmeye tam olarak irade gösterdiğini bildirdi.

Şüphelinin eylemi gerçekleştirdikten sonra evde bir müddet kalmasının da soğukkanlı bir şekilde cinayeti işlediğini gösterdiğinin belirtildiği iddianamede, şüphelinin kardeşine karşı ateşli silah kullanarak kasten öldürme eylemini gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı görüşünü kaydetti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın eylemine uyan "Kardeşe karşı kasten öldürme" suçu nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Batuhan Yavuz, önümüzdeki günlerde Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanacak.

