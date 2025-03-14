"Son Kabadayı" Hasan Heybetli toprağa verildi

Yeraltı dünyasının tanınan ismi Hasan Heybetli, tutuklu bulunduğu İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevinde 12 Mart'ta hayatını kaybetmişti.

Heybetli'nin ölümü üzerine nöbetçi savcı cezaevinde incelemelerde bulunurken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.



Hasan Heybetli için Fatih Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Heybetli'nin kardeşleri, aile üyeleri, akrabaları ve sevenleri katıldı. Heybetli'nin cenazesi, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında defnedildi.

HASAN HEYBETLİ KİMDİR?

1950 Siirt doğumlu olan Hasan Heybetli, Arap Hüso olarak bilinen kabadayı Hüseyin Heybetli'nin oğludur.



Kamuoyunda "Son Kabadayı" olarak bilinen Heybetli, İstanbul yeraltı dünyasında ismini duyurdu.



Türkiye kamuoyu onu Muazzez Abacı ile evliliğinden tanıdı.

Hasan Heybetli Rezidans cinayeti davasında ''kasten adam öldürmek'' suçundan 25 yıl, ''ruhsatsız silah taşımak'' suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı.