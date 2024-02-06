Son Kale Hacıbey filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? (Son Kale Hacıbey filmi TV'de ilk kez Star Tv'de)

Deren Talu, Aleksandr Sokolov ve Yurdaer Okur'un başrollerinde yer aldığı "Son Kale Hacıbey", Osmanlı'nın son kalesi Hacıbey'de kılıçların gölgesindeki bir savaş ve aşk hikayesini ele alıyor.



Film, 18. yüzyıl sonlarında yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Osmanlı ve Tuna Siçi Kazaklarının Hacıbey Kalesi için verdiği mücadeleye odaklanıyor.



SON KALE HACIBEY KONUSU



18.yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu Kuzey Karadeniz Sahili için Rusya ile savaşmaktadır. Hacıbey son kale olarak ayakta durmaktadır. Savaşın gidişatını değiştirecek nitelikte bir mesaj Andrey ile birlikte kale komutanı Ahmet Paşa’ya gönderilir. Ahmet Paşa Sultan’ın güvendiği bir paşadır, mektubu deniz yoluyla Sultan’a iletme planları kurarken, Hacıbey ele geçilir. Bu olay sırasında yaralanan Ahmet Paşa zindana atılır. Bu saldırıdan sadece Paşan’nın Fatma adındaki kızı kurtulur. Fatma ne pahasına olursa olsun bu mesajı Sultan’a göndermenin bir yolunu bulacaktır.



SON KALE HACIBEY NEREDE ÇEKİLDİ?



Ukrayna'nın Odessa kentinde çekilen, Türkiye, Ukrayna ve Gürcistan ortak yapımı tarihi, savaş ve aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Konstantin Konovalov gerçekleştirdi.