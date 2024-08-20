Son kulanma tarihi geçmiş 70 bin ürün imha edildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde yapılan denetimde, son kullanma tarihi geçmiş 70 bin ürün ele geçirildi. Ürünler kontrollü şekilde imha edildi.

Son kulanma tarihi geçmiş 70 bin ürün imha edildi

Tarsus Belediyesi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş, toplam 70 bin ürün tespit edildi. Denetimlerde süt ve süt ürünleri, temizlik malzemeleri, sağlık ve hijyen ürünleri gibi çeşitli ürünlerin yanı sıra menşei belli olmayan 700 litre zeytinyağı ve 300 kilogram kıyılmış tütün de ele geçirildi.

İşletmeye ekipler tarafından cezai işlem uygulanırken, ürünler Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde imha edildi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, denetimlerle ilgili, “Ekiplerimiz, halk sağlığını tehlikeye atanlara karşı kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Bu tür denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek. 7 gün 24 saat halkımızın sağlığı için çalışıyoruz" dedi. (DHA)

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