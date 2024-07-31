Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmelere para cezası kesildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmelere para cezası uygulandı.

Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmelere para cezası kesildi

Şahinbey Belediyesinin açıklamasına göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri tarafından market ile süpermarketlerde ürünlerin saklama koşulları ve son kullanma tarihlerine yönelik yapılan denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere para cezası kesildi.

ÜRÜNLER İMHA EDİLECEK

Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 380 kilogram fındık kreması, 80 kilogram reçel, 10 kilogram kuruyemiş ve şekerleme, 12 litre sirke, 93,5 kilogram bozulmuş et, 31 kilogram menşei belirsiz bakliyat ürününe el konuldu.

Ürünlerin imha edileceği belirtildi.

Fırın ve unlu mamuller satışı yapılan iş yerlerinde ise hijyen, genel temizlik ve gramaj denetimleri gerçekleştirildi.

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