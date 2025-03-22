Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir markete kapatma cezası

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan ve daha önce de son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı için cezai işlem uygulanan zincir marketin şubesine ikinci kez denetime gitti.

Raflarda son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle karşılaşan ekipler, durumu tutanakla kayıt altına aldıktan sonra belediye encümen kararıyla işletmeye 1 gün kapatma cezası verdi.



Ekipler marketin girişine "Bu market, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süreyle kapatılmıştır" yazılı pankart astı.



Açıklamada, raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran ve kasa ile reyon arasında fiyat farkı tespit edilen marketlere para cezalarının ardından kapatma cezası uygulanacağı bildirildi.