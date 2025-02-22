Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki zincir marketin şubesine mühür

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta tarafından yapılan denetimlerde, iki zincir marketin birer şubesi, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı gerekçesiyle 3 günlüğüne mühürlendi.

Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki zincir marketin şubesine mühür

Alanya Belediyesinin açıklamasına göre, ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'nde iki zincir markette denetim yaptı.

Yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş veya silinmiş bebek maması, çocuk sütü, tavuk, köfte, süt ve ekler pastaların satıldığı belirlendi.

Hakkında yasal işlem başlatılan ve 3 gün süreyle ticari faaliyetleri durdurulan zincir marketlerin şubeleri, ekiplerce mühürlendi.

Öne Çıkan Video

Bir ilki başardılar, insana en yakın robot tanıtıldı!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...