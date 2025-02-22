Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki zincir marketin şubesine mühür

Alanya Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'nde iki zincir markette denetim yaptı.



Yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş veya silinmiş bebek maması, çocuk sütü, tavuk, köfte, süt ve ekler pastaların satıldığı belirlendi.



Hakkında yasal işlem başlatılan ve 3 gün süreyle ticari faaliyetleri durdurulan zincir marketlerin şubeleri, ekiplerce mühürlendi.

