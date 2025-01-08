Son kurban Derya! Eski patronu tarafından hastanede katledildi

Afyonkarahisar ’da bir kadın cinayete kurban gitti. Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi B Blok’ta dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Hastanenin kantininde çalışmaya başladığı öğrenilen Derya Kozan ile bir süre yanında çalıştığı M.A. ile koridorda karşılaştı. Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından M.A., üzerinde bulundurduğu tabancayla Derya Kozan’a art arda ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği Kozan kan içinde yerde yığılırken, çevrede bulunanlar panik ve korku içerisinde kaçıştı.



Bu sırada M.A. aynı tabancayla kendisini vurdu.



Hastaneden gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Kozan’ın olay yerinde hayatını kaybetti belirlenirken, ağır yaralı olduğu anlaşılan M.A. ise yoğun bakıma alındı.



Tedavi altına alınan M.A., öldü.



Kozan’ın kentte esnaf olan M.A.’nın daha önce yanında çalılştığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.