Son kurban Fatma! Tartıştığı eşi tarafından öldürüldü

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Son haber bu kez Osmaniye'den...



Osmaniye'de Fatma Yılmaz isimli kadın, iki yıl önce evlendiği S.Y. tarafından öldürüldü.

Olay, saat 04.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.