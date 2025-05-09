Son kurban Fatma! Tartıştığı eşi tarafından öldürüldü
Kadın cinayetlerinin son kurbanı 20 yaşındaki Fatma Yılmaz oldu. Genç kadın, iki yıl önce evlendiği adam tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Son haber bu kez Osmaniye'den...
Osmaniye'de Fatma Yılmaz isimli kadın, iki yıl önce evlendiği S.Y. tarafından öldürüldü.
Olay, saat 04.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.
Fatma Yılmaz ile S.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile S.Y., Fatma Yılmaz'ı bıçakladı.
Görültüyü duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Fatma Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. S.Y. gözaltına alındı.
Çiftin 1 yaşındaki çocukları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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