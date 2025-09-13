Son kurban İpek hemşire: Kıskanç sevgili dehşet saçtı, üç kişi öldü

Kocaeli'de Erhan Derse, ayrılmak isteyen sevgilisi hemşire İpek Genç'i ve kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Son kurban İpek hemşire: Kıskanç sevgili dehşet saçtı, üç kişi öldü

Korkunç olay 'nin ilçesinde gerçekleşti. 

Edinilen bilgiye göre, Şehir Hastanesi'nde hemşire olan görev yapan bir çocuk annesi İpek Genç (35) ile kardeşi Abdullah Barış Genç'in (23), apartmanın önünde bekleyen ve ayrılmak istediği sevgilisi olduğu ileri sürülen Erhan Derse (35) tarafından önleri kesildi.

İddiaya göre, Erhan Derse yanında getirdiği silahını çıkartarak, İpek Genç ile kardeşi Abdullah Barış Genç'e ateş etti; ardından aynı silahla yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Son kurban İpek hemşire: Kıskanç sevgili dehşet saçtı, üç kişi öldü - 1 Hemşire olan görev yapan bir çocuk annesi İpek Genç hayatını kaybetti. 

ÜÇ KİŞİ ÖLDÜ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere taşınan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta uzun süre delil araştırması yaptı, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

