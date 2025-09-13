Son kurban İpek hemşire: Kıskanç sevgili dehşet saçtı, üç kişi öldü

Korkunç olay Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleşti.



Edinilen bilgiye göre, Şehir Hastanesi'nde hemşire olan görev yapan bir çocuk annesi İpek Genç (35) ile kardeşi Abdullah Barış Genç'in (23), apartmanın önünde bekleyen ve ayrılmak istediği sevgilisi olduğu ileri sürülen Erhan Derse (35) tarafından önleri kesildi.

İddiaya göre, Erhan Derse yanında getirdiği silahını çıkartarak, İpek Genç ile kardeşi Abdullah Barış Genç'e ateş etti; ardından aynı silahla yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.