Son kurban Metehan bebek: Cenazeye katılanlara maske dağıtıldı

Havaların ısınmasıyla birlikte kene tehlikesi kendini hatırlattı. Sivas'ta 1,5 yaşındaki bebek, kene ısırması sonucu öldü. Bebeğin cenazesine katılanlar maske taktı.

Son kurban Metehan bebek: Cenazeye katılanlara maske dağıtıldı
2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti: Kene ısırırsa sakın bunu yapmayın

2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti: Kene ısırırsa sakın bunu yapmayın

Haberi Görüntüle

'ta kenenin ısırdığı bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kalebaşı Köyü'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü'nün ensesine kene yapıştı. Kene, ailesi tarafından çıkartıldı.

Minik Metehan kısa süre sonra rahatsızlandı.

Son kurban Metehan bebek: Cenazeye katılanlara maske dağıtıldı - 1 Metehan sevk edildiği Tokat'ta yaşamını yitirdi

Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin yapılan kontrollerinde KKKA virüsüne rastlandı.

Durumu ağırlaşan bebek, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Minik Metehan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Son kurban Metehan bebek: Cenazeye katılanlara maske dağıtıldı - 2 Cenazeye katılanlara maske dağıtıldı

CENAZEYE KATILANLARA MASKE DAĞITILDI

Bebeğin cenazesi ailesi tarafından alınarak 'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyüne getirildi.

Cenaze jandarma ve halk sağlığı ekiplerinin kontrolünde toprağa verildi.
Cenazeye katılanların maske taktıkları görüldü.

Koyulhisar Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan da cenazeye katılarak aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...