Son kurban Zeynep! Sokak ortasında öldürüldü, tabutunu kadınlar taşıdı

Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi. Boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Zan (34) tarafından dün İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde başından tabancayla vurularak öldürülen 2 çocuk annesi Zeynep Zan (25) için Arslanca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Zeynep Zan'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Cinayete kurban giden Zeynep ve katil zanlısı Uğur Zan

Cenazeye, Çanakkale Barosu Başkanı Ardahan Dikme, Kent Konseyi Başkanı Halit Kubilay Fırat, belediye meclis üyeleri ve kadın dernekleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Zan'ın cenazesi burada kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.