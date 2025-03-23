Son sahur ne zaman? 2025 Ramazan son sahur tarihi

İslam alemi için en önemli aylardan olan Ramazan'ın bitmesine artık sayılı günler kaldı. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruç tutarak ibadet etmek isteyen milyonlarca Müslüman, bu yıl son orucun ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. İşte, 2025 Ramazan ayının biteceği tarih...



RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?



1 Mart'ta başlayan Ramazan ayı, 29 Mart Cumartesi günü sona erecek, Müslümanlar bu tarihte son kez iftar yapacak.



Ramazan Bayramı ise 30 Mart'ta başlayacak ve üç gün sürecek.



SON SAHUR NE ZAMAN?



2025 Ramazan ayının son sahuruna 28 Mart Cuma akşamını, 29 Mart Cumartesi gününe bağlayan gece kalkılacak.

