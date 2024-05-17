Son sözü "Anne beni bir şey ısırdı" oldu: 5 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde evinin bahçesinde oyun oynadığı esnada annesine kendisini bir şey ısırdığını söyleyen 5 yaşındaki Gökçe Erva Kınay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Son sözü "Anne beni bir şey ısırdı" oldu: 5 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Düziçi ilçesi Böcekli beldesinde evinin balkonunda oynayan Gökçe Erva Kınay, annesine ayağını bir şeyin ısırdığını söyledi.

Küçük ailesi tarafından mahalledeki sağlık ocağına götürülmesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavisine başlanılan çocuk tahlillerinin temiz çıkması sonrası taburcu edildi.

Gece saatlerinde tekrar rahatsızlanan çocuk ailesi tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından küçük kız, Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gökçe Erva Kınay hayatını kaybetti. Çocuğun ölüm nedeni otopsi sonucunun ardından belirlenecek.

Küçük çocuğun cenazesi Böcekli beldesi Demirciler Mahallesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

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