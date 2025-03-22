Son teravih namazı ne zaman kılınacak? 2025 Ramazan son teravih tarihi

Ramazan'ın son günleriyle birlikte, teravih namazının son olarak ne zaman kılınacağı da merak edilenler arasında yer alıyor. Camilerde cemaatle birlikte kılınan Ramazan'a özgü bu namazın 2025 yılındaki son tarihi belli oldu. İşte, 2025 Ramazan son teravih namazı tarihi...



RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?



1 Mart'ta başlayan Ramazan ayı, 29 Mart Cumartesi günü sona erecek, Müslümanlar bu tarihte son kez iftar yapacak.



Ramazan Bayramı ise 30 Mart'ta başlayacak ve üç gün sürecek.



SON TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?



2025 Ramazan ayının son teravih namazı, 28 Mart Cuma akşamı yatsı ezanı ile kılınacak.



Ramazan ayının son günü yani bayram arifesinde ise teravih namazı kılınmayacak.

