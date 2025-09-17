Son tüketim tarihi geçmiş 500 litre süt ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü'nün Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleriyle gerçekleştirdiği kontrollerde yine çok büyük miktarda süt ürünü ele geçirildi.

Eyyübiye ilçesinde bir binanın altındaki dükkanda ruhsatsız şekilde süt ürünleri üretimi yapan bir imalathaneye baskın yapan ekipler, burada piyasaya sürülmek üzere işleme alınmış peynir, yoğurt ve süt tespit etti. Sağlıksız ve hijyen şartlarından uzak ortamda bulunan 500 litre süt ürününe imha edilmek üzere el konuldu.

Ruhsatsız olduğu belirlenen imalathane sorumluları hakkında cezai işlem uygulanarak işyeri mühürlendi. Bölgedeki okul kantinleri, marketler, bakkallar, kırınlar, lokantalar, dönerci ve köftecilerde de denetimlerde bulunan ekipler, bir markette son tüketim tarihi geçmiş üründen dolayı da cezai işlem uygulayarak, söz konusu ürünlere de imha edilmek üzere el koydu.

Gıda imalat ve satış işiyle uğraşan ve basit eksiklikler tespit edilen esnafa tebligatta bulunan Eyyübiye Belediyesi Zabıta personeli, eksikliklerin giderilmesi için süre verdi ve tekrarı halinde cezai işlem uygulanacağını bildirdi.