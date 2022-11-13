Sona gelindi! İşte İstanbul Havalimanı metrosunun durakları

İstanbul Havalimanı'na şehir merkezinden ulaşımı sağlamak için inşa edilen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda sona yaklaşıldı. Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesiminin yakında hizmete açılacağı belli olurken duraklar da paylaşıldı.

Sona gelindi! İşte İstanbul Havalimanı metrosunun durakları

2016 yılında temeli atılan, İstanbul yeni Havalimanı-Gayrettepe Hattı yakında hizmete açılacak. 

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, İstanbul'un Avrupa yakasında; Gayrettepe, İstanbul Havalimanı ve Halkalı'yı birbirine bağlayacak.

Açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Adil Karaismailoğlu, ''Yakında hizmete açıyoruz'' diyerek duyuruda bulundu. 

İSTANBUL HAVALİMANI TAKSİM ARASI 30 DAKİKA 

37,5 kilometrelik güzergahta 4 ilçeyi birbirine bağlayan Gayrettepe, Kağıthane - İstanbul Havalimanı metrosu, şu andaki kapasitesiyle 120 milyon yolcuya hizmet verebilecek durumda. Bu proje ile İstanbul Havalimanı - Taksim arası 30 dakika olacak.

TÜRKİYE'NİN EN HIZLISI

Toplam 9 istasyon arasında günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip olan metro, saatte 120 kilometre giderek Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak.

Sona gelindi! İşte İstanbul Havalimanı metrosunun durakları - 1

İKİ AŞAMADA İNŞA EDİLDİ

"Gayrettepe - İstanbul Havalimanı" ve "İstanbul Havalimanı - Halkalı" olmak üzere iki aşamada inşa edildi.

İSTANBUL HAVALİMANI METROSUNUN DURAKLARI

Metro hattının güzergahı Gayrettepe - İstanbul Havalimanı arasında 8 istasyon, İstanbul Havalimanı - Halkalı arasında ise 9 istasyondan oluşuyor.

Duraklar ve bağlantı noktaları şu şekilde:

Gayrettepe (M2 Yenikapı - Hacıosman Metro ve Zincirlikuyu Metrobüs Bağlantısı)

Kağıthane (M7 Mahmutbey - Mecidiyeköy Bağlantısı)

Hasdal

Kemerburgaz

Göktürk

İhsaniye

Uydu Terminali

İstanbul Havalimanı

Kargo Terminali

Arnavutköy-1

Arnavutköy-2

Fenertepe

Kayaşehir Merkez (M3 Kirazlı - Başakşehir Metro Bağlantısı)

Olimpiyat (M9 Bahariye - Olimpiyat Metro Bağlantısı)

Halkalı Stadı

Halkalı (M1B Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro ve Yüksek Hızlı Tren Bağlantısı)

Sona gelindi! İşte İstanbul Havalimanı metrosunun durakları - 2

4 İLÇEDEN GEÇİYOR

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey kesiminde, doğu-batı kesimine konumlandırıldı.

Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy İlçeleri'nden geçiyor.

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