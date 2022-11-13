Sona gelindi! İşte İstanbul Havalimanı metrosunun durakları

2016 yılında temeli atılan, İstanbul yeni Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı yakında hizmete açılacak.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, İstanbul'un Avrupa yakasında; Gayrettepe, İstanbul Havalimanı ve Halkalı'yı birbirine bağlayacak.

Açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Adil Karaismailoğlu, ''Yakında hizmete açıyoruz'' diyerek duyuruda bulundu.

Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı



📌 4 ilçeyi birbirine bağlıyor

📌 Türkiye’nin en hızlı metrosu (120 km/s)

📌 9 istasyon

📌 Günde 600 Bin Yolcu Kapasiteli



Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini yakında hizmete açıyoruz!🚇 pic.twitter.com/lXZGj2O5m3 — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) November 12, 2022

İSTANBUL HAVALİMANI TAKSİM ARASI 30 DAKİKA

37,5 kilometrelik güzergahta 4 ilçeyi birbirine bağlayan Gayrettepe, Kağıthane - İstanbul Havalimanı metrosu, şu andaki kapasitesiyle 120 milyon yolcuya hizmet verebilecek durumda. Bu proje ile İstanbul Havalimanı - Taksim arası 30 dakika olacak.

TÜRKİYE'NİN EN HIZLISI

Toplam 9 istasyon arasında günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip olan metro, saatte 120 kilometre giderek Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak.

İKİ AŞAMADA İNŞA EDİLDİ

"Gayrettepe - İstanbul Havalimanı" ve "İstanbul Havalimanı - Halkalı" olmak üzere iki aşamada inşa edildi.

İSTANBUL HAVALİMANI METROSUNUN DURAKLARI

Metro hattının güzergahı Gayrettepe - İstanbul Havalimanı arasında 8 istasyon, İstanbul Havalimanı - Halkalı arasında ise 9 istasyondan oluşuyor.

Duraklar ve bağlantı noktaları şu şekilde:

Gayrettepe (M2 Yenikapı - Hacıosman Metro ve Zincirlikuyu Metrobüs Bağlantısı)

Kağıthane (M7 Mahmutbey - Mecidiyeköy Bağlantısı)

Hasdal

Kemerburgaz

Göktürk

İhsaniye

Uydu Terminali

İstanbul Havalimanı

Kargo Terminali

Arnavutköy-1

Arnavutköy-2

Fenertepe

Kayaşehir Merkez (M3 Kirazlı - Başakşehir Metro Bağlantısı)

Olimpiyat (M9 Bahariye - Olimpiyat Metro Bağlantısı)

Halkalı Stadı

Halkalı (M1B Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro ve Yüksek Hızlı Tren Bağlantısı)

4 İLÇEDEN GEÇİYOR

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey kesiminde, doğu-batı kesimine konumlandırıldı.

Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy İlçeleri'nden geçiyor.