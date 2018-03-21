İstanbul Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesinde sosyal medya yoluyla hakaret suçundan açılan bir dava kapsamında, SONAR araştırma şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı hakkında mahkemeye zorla getirme kararı çıkartıldı.
Ankara'da bir otelde bulunduğunun belirlenmesi üzerine Bayrakçı, polis eşliğinde Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Sabah saatlerinde getirildiği Ankara Adliyesinde, nöbetçi asliye ceza mahkemesine çıkarılan Bayrakçı, telekonferans sistemi aracılığıyla İstanbul'daki mahkemeye ifade verdi.
Bayrakçı, Twitter hesabından, "Ankara'da gece 00.50'de gözaltına alındım, Hayırdır inşallah" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.
SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı ifade verdi
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul'da açılan bir dava kapsamında, hakkında mahkemeye zorla getirme kararı bulunan SONAR araştırma şirketi Başkanı Bayrakçı, götürüldüğü Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden mahkemeye giderek ifade verdi.
İstanbul Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesinde sosyal medya yoluyla hakaret suçundan açılan bir dava kapsamında, SONAR araştırma şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı hakkında mahkemeye zorla getirme kararı çıkartıldı.