Sonbaharda geçmeyen alerji ve öksürüğe dikkat

Star TV'den Esra Şenli'ye konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ergün Tozkoparan, havaların serinlemesiyle birlikte belirgin hale gelen alerji semptomlarına karşı uyardı. Tozkoparan, özellikle geceleri başlayan öksürüklerin yaygın alerji belirtileri arasında yer aldığını söyledi.

Bu durumun astım ataklarını da tetikleyebildiğini ifade eden uzman isim, ortaya nefes darlığı ve hırıltılı solunumun çıkabileceğini vurguladı.

AKCİĞER HASTALIĞI YA DA AĞIR SİGARA KULLANANLARIN DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR



Prof. Dr. Tozkoparan, ''Özellikle ağır sigara içicilerde KOAH benzeri klinik tablo da eklendiyse, alerjiyle birlikte KOAH atakları tetiklenebiliyor ve bu kişilerde astım atakları daha ağır seyredebiliyor'' dedi.

''Alerjinin hafif geçirilmesi için ne yapmalı?'' sorusuna cevap veren uzman isim, ''Burada ne kadar az maruziyet, o kadar az semptom riski var. Özellikle evlerimizi çok rüzgarlı havalarda havalandırmamak gerek. Polenlerin içeri girmemesi için hepa filtre dediğimiz hava temizleyicileri kullanılabilir. Omega üçten zengin beslenme de alerjik reaksiyonları destekleyebilir. Polen maskeleri ağır alejisi olanları koruyabilir'' şeklinde konuştu.

