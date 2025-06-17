Sondaj kuyusuna düşen işçi boğuldu
Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde sondaj çalışması sırasında kuyuya düşen işçi, boğularak hayatını kaybetti.
Kayseri'de sondaj kuyusuna düşen işçi Yunus Emre Demirkaynak, boğuldu.
Olay, saat 17.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Erciyes Üniversitesi’ndeki inşaatta meydana geldi.
İddiaya göre, Yunus Emre Demirkaynak, sondaj çalışması yapıldığı sırada yaklaşık 2 metre derinliğindeki içi su ve balçık dolu kuyuya düştü.
Demirkaynak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Demirkaynak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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