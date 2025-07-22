Sondaj makinesi alev aldı: İşçiler yaralandı

Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde "Çetinkol 2B Sismik Araştırma" projesi kapsamında yürütülen zemin hazırlama çalışmaları sırasında, yüksek sıcaklık nedeniyle benzinli el sondaj makinesinde yangın çıktı.

Alevlerin sıçramasıyla 3 işçiden biri yüzünden, diğer ikisi ise kollarından hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Eruh ilçesi Dağdöşü köyünde yürütülen ‘Çetinkol 2B Sismik Araştırma’ projesi kapsamında, 22 Temmuz 2025 saat 14.30 sıralarında zemin hazırlama çalışmaları sırasında benzinli el sondaj makinesinin yüksek sıcaklık nedeniyle alev alması sonucu 3 işçimiz yaralanmıştır. Yaralanan işçilerden biri yüzünden, diğer ikisi ise kollarından hafif şekilde etkilenmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaralı işçiler Eruh Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.” denildi.



Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.