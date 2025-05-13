Sondaj makinesine çarpan otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki paletli sondaj makinesine çarpan otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti.
Bağlıca Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda, Merve Ünver'in (35) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki paletli sondaj makinesine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Ünver ile araçta bulunan 9 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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