Sopalı bıçaklı "kız meselesi" kavgası: 1 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen İ.C. (18), önce bir kişinin ardından ise kalabalık bir grubun saldırısına uğradı.

Sopalarla darp edilen genç daha sonra bacak kısmından bıçaklandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralı İ.C., çevredekilerin yardımıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.