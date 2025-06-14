Sopalı işkence olayında yeni gelişme
Adana'da yüzünde kaskla iki genci döven ve işkence ettiği iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana'da iddiaya göre, İ.E. (28) sosyal medyadan cinsel içerikli paylaşım yapan H.D. (17) VE A.T'yi (22) Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinden alıp Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu kenarına götürdü.
Yüzünü tanınmamak için kask ile gizleyen İ.E., gençleri sopayla acımazsızca dövdü.
CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLEDİLER
O anları ise şahısların yanında yer alan başka biri cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.
Görüntülerde, dövülen gençlerin gözyaşları içinde "Kurban olayım yapma" diye yalvarması dikkat çekti.
EKİPLER, HAREKETE GEÇTİ
Olayın gündeme gelmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi belirleyip yakalamak için çalışma yaptı.
GÖZALTINA ALINDI
Ekiplerin çalışmasında şüpheli, Güzelevler Mahallesindeki bir evde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli emniyetteki ifadesinde "Görüntülerdeki kişi ben değildim" diyerek savunma yaptı.
SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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