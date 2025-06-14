Sopalı işkence olayında yeni gelişme

Adana'da iddiaya göre, İ.E. (28) sosyal medyadan cinsel içerikli paylaşım yapan H.D. (17) VE A.T'yi (22) Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinden alıp Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu kenarına götürdü.

Yüzünü tanınmamak için kask ile gizleyen İ.E., gençleri sopayla acımazsızca dövdü.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLEDİLER

O anları ise şahısların yanında yer alan başka biri cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.

Görüntülerde, dövülen gençlerin gözyaşları içinde "Kurban olayım yapma" diye yalvarması dikkat çekti.

