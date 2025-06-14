Sopalı işkence olayında yeni gelişme

Adana'da yüzünde kaskla iki genci döven ve işkence ettiği iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sopalı işkence olayında yeni gelişme

'da iddiaya göre, İ.E. (28) sosyal medyadan cinsel içerikli paylaşım yapan H.D. (17) VE A.T'yi (22) Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinden alıp Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu kenarına götürdü.

Yüzünü tanınmamak için kask ile gizleyen İ.E., gençleri sopayla acımazsızca dövdü.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLEDİLER

O anları ise şahısların yanında yer alan başka biri cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.

Görüntülerde, dövülen gençlerin gözyaşları içinde "Kurban olayım yapma" diye yalvarması dikkat çekti.

Sopalı işkence olayında yeni gelişme - 1 Adana'da sopalı işkenceye uğrayan H.D. ve A.T.

EKİPLER, HAREKETE GEÇTİ

Olayın gündeme gelmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi belirleyip yakalamak için çalışma yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin çalışmasında şüpheli, Güzelevler Mahallesindeki bir evde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinde "Görüntülerdeki kişi ben değildim" diyerek savunma yaptı.

Sopalı işkence olayında yeni gelişme - 2 Gözaltına alınan İ.E.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...