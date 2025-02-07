Sopayla darbettikleri şahsın telefonunu çaldılar: 3 kişi tutuklandı

Kocaeli'de bir kişiyi sopayla darbeden ve telefonunu çalan 3 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sopayla darbettikleri şahsın telefonunu çaldılar: 3 kişi tutuklandı

Olay, 4 Şubat Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, bir kişiyi başından sopa ile yaralayan ve cep telefonunu alan A.B., V.S. ile H.Ö. isimli şüphelilere operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. A.B., V.S. ve H.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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