Sopayla dövüldü, baygınlık geçirdi

Karaman'da sokak ortasında sopayla dövülen şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Sopayla dövüldü, baygınlık geçirdi

'da iddiaya göre, E.B. isimli adam caddede yürürken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayarak dövüldü.

Sopayla başına vurulan adam baygınlık geçirirken, şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından baygınlık geçiren adam ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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