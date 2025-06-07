Sopayla dövüldü, baygınlık geçirdi
Karaman'da sokak ortasında sopayla dövülen şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Karaman'da iddiaya göre, E.B. isimli adam caddede yürürken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayarak dövüldü.
Sopayla başına vurulan adam baygınlık geçirirken, şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından baygınlık geçiren adam ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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